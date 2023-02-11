الارصاد تكشف حالة طقس الاحد واحتمالية تساقط الثلوج

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد المملكة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم الاحد ، وتكون الاجواء باردة جدا وغائمة جزئيا في اغلب المناطق، وفي ساعات الفجر ولفترة محدودة جدا هناك احتمال ضعيف لزخات محلية خفيفة من المطر في الاجزاء الجنوبية الغربية من المملكة قد تكون على شكل زخات محلية خفيفة جدا من الثلج ولفترة قصير جدا وغير مؤثرة فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة)، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الاجواء ليلاً باردة جدا في اغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية و اجزاء من مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطر.

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