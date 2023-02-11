الأحد 12-02-2023
الوكيل الاخباري

بلدية جرش تغلق عدداً من الشوارع احترازيا

مدارس تقرر تأخير دوامها الاحد - اسماء "تحديث "

معرض للصور بالزرقاء بمناسبة عيد ميلاد القائد

الارصاد تكشف حالة طقس الاحد واحتمالية تساقط الثلوج

التعليم العالي تنفي تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني

دورات وورش تدريبية متنوعة تنفذها مراكز شبابية في عجلون

إشهار مؤتمر العقبة الهندسي الدولي

الخدمة المدنية ينشر الكشف التنافسي الأولي لعام 2023 على موقعه الإلكتروني غدا

الخصاونة يرعى حفل خريجي المجلس العربي للاختصاصات الصحية

كريشان: الملك يؤمن بأن الوصاية الهاشمية على المقدسات مطبوعة بقلوب الأردنيين

السبت، 11-02-2023 04:29 م

الارصاد تكشف حالة طقس الاحد واحتمالية تساقط الثلوج

220235164915415610519


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد المملكة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم الاحد ، وتكون الاجواء باردة جدا وغائمة جزئيا في اغلب المناطق، وفي ساعات الفجر ولفترة محدودة جدا هناك احتمال ضعيف لزخات محلية خفيفة من المطر في الاجزاء الجنوبية الغربية من المملكة قد تكون على شكل زخات محلية خفيفة جدا من الثلج ولفترة قصير جدا وغير مؤثرة فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة)، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الاجواء ليلاً باردة جدا في اغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة. 

وتحذر ادارة الارصاد الجوية من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية و اجزاء من مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطر.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22023116372873939360

الارصاد : المملكة ستتأثر بحالة عدم استقرار جوي وامطار بهذا الموعد

001

الأرصاد: لا حالات جوية قوية تؤثر على الأردن الأسبوع الحالي

وو

أجواء باردة جداً تؤثر على المملكة اليوم

120222362555881895263

الطقس حتى الاثنين.. امطار محلية وتحذيرات من الضباب والانجماد

22023614407362396037

تحذير هام من الأرصاد بشأن طقس الليلة

22023320242223885202

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

أخبار متعلقة
120222362555881895263

الطقس حتى الاثنين.. امطار محلية وتحذيرات من الضباب والانجماد

22023320242223885202

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

انجماد

الأرصاد تحذر من خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد صباحاً

120202014406964213486

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وثلوج على ارتفاع 1100 متر غداً الاثنين

ض

الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب

منخفض

منخفضان جويان قادمان إلى المملكة مطلع الأسبوع المقبل