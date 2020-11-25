الارصاد توضح حول توقيت أول منخفض قطبي وتساقط للثلوج على المملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اكد مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب انه لغاية الاسبوع الاول من الشهر القادم لا يوجد اية مشاهدات حول تأثر المملكة بفعالية جوية قطبية قوية .وحول امكانية تأثر المملكة بمنخفض قطبي يؤدي الى تساقط الثلوج قال ال خطاب لموقع الوكيل الاخباري انه وحسب التقديرات العلمية ان ذلك ممكن بعد بداية مربعانية الشتاء التي تبدأ بتاريخ 21/ 12 ، وخاصة في بداية يناير الشهر الاول من العام القادم ، والشهر الذي يليه .واستدرك ال رافد في حديثه لموقع الوكيل الاخباري ان المملكة شهدت سابقاً استثناءات في سنوات سابقة حيث تأثرت بمنخفضات قطبية ادت الى تساقط الثلوج في شهر ديسمبر على سبيل المثال .وفي نهاية حديثه اكد ال رافد انه من المبكر الحديث عن المنخفضات القطبية ، مشيراً ان دائرة الارصاد الجوية ستطلع المواطنين على اية تطورات بحالة الطقس عبر نشراتها اليومية .