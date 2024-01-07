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الأحد، 07-01-2024 08:09 م

الارصاد : منخفض جوي قادم الى الاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة في ساعات ما بعد ظهر يوم الاربعاء القادم بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتكاثر كميات الغيوم وتهطل الامطار على شمال المملكة .

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ووفق ادارة الارصاد الجوية مع ساعات الليل يمتد هطول الامطار الى المناطق الوسطى واجزاء من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

 

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