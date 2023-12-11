الإثنين 11-12-2023
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الإثنين، 11-12-2023 07:02 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات خفيفة الى متوسطة من المطر في اجزاء محدودة من مناطق جنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد احياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 ليـــلاً: الأجواء باردة في اغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر في اماكن مختلفة من المناطق الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

🔺 التحذيرات: 
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

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