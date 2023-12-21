الخميس 21-12-2023
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 21-12-2023 05:40 م

الارصاد : امطار غزيرة اعتباراً من هذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تكون الاجواء يوم الجمعة باردة في اغلب المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الليل تتأثر المملكة بإمتداد ضعيف لمنخفض جوي، حيث تنخفض درجات الحرارة وتزداد نسبة الرطوبة في الجو وتصبح الاجواء غائمة واكثر برودة، وتهطل الامطار في شمال المملكة قد تكون لفترات محدودة غزيرة احيانا يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وهناك احتمال في ساعات متأخرة من الليل أن يمتد هطول المطر الى اجزاء محدودة من المناطق الوسطى.


ووفق ادارة الارصاد الجوية يوم السبت توالي درجات الحرارة انخفاضها لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، حيث تسود أجواء باردة وغائمة في اغلب المناطق، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، حيث تكون الامطار في شمال المملكة غزيرة أحياناً .

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