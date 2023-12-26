المملكة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي غداً

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.



وبحسب التقرير، تكون الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتدريجياً نتيجة لامتداد منخفض البحر الأحمر، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات خاصة على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وتبقى المملكة الخميس، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات من المطر على فترات في أماكن مختلفة من المملكة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.



وتكون الأجواء الجمعة، باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع بقاء الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 7 وفي مرتفعات الشراة 14 - 5 وفي مناطق البادية 70 - 7 وفي مناطق السهول 18 - 10, وفي الأغوار الشمالية 25 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 16، وفي البحر الميت 26 - 15، وفي خليج العقبة 27 - 15 درجة مئوية.