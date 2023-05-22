المملكة تتأثر بمنخفض خماسيني اليوم

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بمنخفض خماسيني لذا يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ وتكون الأجواء جافة ومغبرة وحارة نسبيا في اغلب المناطق، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة وفق دائرة الارصاد الجوية.

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ليلاً: الاجواء مغبرة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً خاصة في مناطق البادية.

التحذيرات ليوم الاثنين:



- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار والعواصف الترابية في العديد من المناطق وانعدامها أحيانا في مناطق البادية.

