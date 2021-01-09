المملكة تحت تأثير المرتفع السيبيري

الوكيل الإخباري - يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والجافة المرافقة للمرتفع السيبيري على المملكة، السبت ، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ويعد المرتفع الجوي السيبيري من المرتفعات الجوية القارية الباردة .

وتسود أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في جنوب المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وفي ساعات المساء ، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في جنوب المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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