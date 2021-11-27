المملكة ستتأثر بمنخفض جوي يومي الأربعاء والخميس

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، اليوم السبت، إن المملكة ستتاثر بمنخفض جوي ضحل يومي الأربعاء والخميس.

اضافة اعلان

وقال آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" إن المناطق الغربية من المملكة ستشهد زخات من الأمطار مساء الأربعاء ، لتعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وأشار آل خطاب إلى أن درجات الحرارة هي أعلى من معدلاتها المناخية بالنسبة لهذا الوقت من العام بمعدل 10 درجات.

وأعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن ارتفاع على درجات الحرارة اليوم السبت، وستكون الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

اظهار أخبار متعلقة

