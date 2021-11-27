السبت 27-11-2021
الوكيل الاخباري

افتتاح أعمال المؤتمر العاشر للبحث العلمي

العدوان: الافراج عن 16 شخصا تم توقيفهم الاسبوع الماضي

حجاوي يدعو إلى تعليق السفر من كل الدول التي رصدت المتحور أوميكرون

انتاج فيلم وثائقي عن مدرسة الكرك الثانوية للبنين

توصية بتشديد الإجراءات في المملكة إثر متحور أوميكرون

الأحوال المدنية: أرشفة 56 مليون وثيقة تاريخية

150 ألف إصابة بكورونا سُجّلت لمن دون 18 عاماً في الأردن

الضمان: شمول 144 ألف شخص بالمهن الخطرة

4 مشاريع طاقة متجددة في الكرك

أسعار الذهب السبت 27/ 11/ 2021

السبت، 27-11-2021 10:05 ص

المملكة ستتأثر بمنخفض جوي يومي الأربعاء والخميس

001


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

 

أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، اليوم السبت، إن المملكة ستتاثر بمنخفض جوي ضحل يومي الأربعاء والخميس.

اضافة اعلان

 

وقال آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" إن المناطق الغربية من المملكة ستشهد زخات من الأمطار مساء الأربعاء ، لتعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

 

وأشار آل خطاب إلى أن درجات الحرارة هي أعلى من معدلاتها المناخية بالنسبة لهذا الوقت من العام بمعدل 10 درجات. 

 

وأعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن ارتفاع على درجات الحرارة اليوم السبت، وستكون الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخريف 8

أجواء معتدلة الحرارة اليوم السبت

11202124114031169569912

أجواء لطيفة الحرارة ومعتدلة يومي السبت والأحد

M63A2096

الارصاد الجوية تنشر تفاصيل حالة الطقس بعطلة نهاية الأسبوع

002

انقلاب على حالة الطقس الاسبوع القادم وتوقع هطول امطار غزيرة

الخريف 6

أجواء لطيفة الحرارة في المملكة اليوم

11202115104753883668506

تفاصيل الحالة الجوية ليومي الاربعاء والخميس

أخبار متعلقة
عمان خاص

أجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي المناطق

1020211782147320977294

مواقع طقس : ارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

مطر

الأرصاد : فرصة لزخات خفيفة من المطر الثلاثاء

10202126222136916263676

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

12202026164532697400255

الأرصاد تحذر من طقس الأحد

10202123122132707301155

أمطار رعدية في طريقها إلى الأردن والارصاد تحذر