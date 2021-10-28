أمطار رعدية في طريقها إلى الأردن والارصاد تحذر

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة تدريجياً بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، أجواء معتدلة بوجه عام، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة خاصة في المناطق الشمالية والشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



⚠ التحذيرات:

🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للمطر.

🔺 احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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