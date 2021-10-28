الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

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السفير التونسي يزور المركز الوطني للبحوث الزراعية

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الشؤون الفلسطينية تشارك في البرنامج التدريبي رحلة القيادة

ورشتا عمل للتعريف بمنصة الأردن المفتوحة للإبداع

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حقيقة وفاة طفلة اردنية بصفعة من والدها لأنها رفضت تناول الطعام

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الخميس، 28-10-2021 06:46 م

أمطار رعدية في طريقها إلى الأردن والارصاد تحذر

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة تدريجياً بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، أجواء معتدلة بوجه عام، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة خاصة في المناطق الشمالية والشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

⚠  التحذيرات:
🔺  خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للمطر. 
🔺 احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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