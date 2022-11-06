الأحد 06-11-2022
الوكيل الاخباري

رئيس وأعضاء مجلس الأعيان يؤدون اليمين الدستورية

تحذير هام للأردنيين من إي فواتيركم عن شركات و منصات وهمية

الاقتصاد الرقمي توضح حول خلل التوقيت بالهواتف الذكية والأجهزة

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في عمان والبلقاء - التفاصيل

ارتفاع إجمالي إيرادات مؤسسة الأيتام إلى 10.6 مليون دينار

أسبوع حاسم نحو الوصول لمقعد رئاسة النواب وأسماء بارزة تعلن ترشحها

وزير الأشغال يوجه بالاستعداد للتعامل مع الحالات الجوية الطارئة

دونيتسك: الخسائر بين الأجانب في القوات المسلحة الأوكرانية قليلة

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

المملكة على موعد مع أول منخفض جوي غداً

الأحد، 06-11-2022 11:00 ص

المملكة على موعد مع أول منخفض جوي غداً

رر


الوكيل الإخباري - أكدت دائرة الأرصاد الجوية أن أول منخفض جوي يبدأ تأثيره على المملكة غداً الاثنين ويستمر تأثيره لغاية مساء يوم الأربعاء القادم .اضافة اعلان


وأضافت الأرصاد لـ "الوكيل الإخباري" أن درجات الحرارة ستنخفض حوالي 4 درجات مئوية مع تساقط زخات مطرية عصر غداً الاثنين في شمال المملكة .

يوم الثلاثاء نوهت أنه سيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع تساقط أمطار على شمال ووسط المملكة بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية والجنوبية . 

و يستمر تأثير المنخفض الجوي خلال نهار الأربعاء ويبدأ بالانحسار مع مساء اليوم ذاته .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأردن نهار

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية اليوم

2

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

1

الارصاد تكشف مستجدات حالة الطقس والامطار القادمة الى المملكة

ابراج السادس

تفاصيل الحالة الجوية اليوم السبت

10202231165118294878212

تطورات المنخفض الجوي والامطار القادمة الى المملكة

1020222961142620553496

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

أخبار متعلقة
102022236187700644505

الارصاد : امطار غزيرة وبرق ورعد وتساقط للبرد وتحذير من السيول الثلاثاء

0L5A1626

الأرصاد تحذر من حالة عدم استقرار جوي في المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء

0L5A1656

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

M63A1371 - Copy

فرصة لهطول زخات من المطر في هذه المناطق اليوم

109c65492ebf515a8393ac3be1333f7f

أمطار غزيرة ورعدية ستؤثر على المملكة في هذا الموعد

دوار

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم السبت