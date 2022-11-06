المملكة على موعد مع أول منخفض جوي غداً

الوكيل الإخباري -

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أكدت دائرة الأرصاد الجوية أن أول منخفض جوي يبدأ تأثيره على المملكة غداً الاثنين ويستمر تأثيره لغاية مساء يوم الأربعاء القادم .وأضافت الأرصاد لـ "الوكيل الإخباري" أن درجات الحرارة ستنخفض حوالي 4 درجات مئوية مع تساقط زخات مطرية عصر غداً الاثنين في شمال المملكة .يوم الثلاثاء نوهت أنه سيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع تساقط أمطار على شمال ووسط المملكة بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية والجنوبية .و يستمر تأثير المنخفض الجوي خلال نهار الأربعاء ويبدأ بالانحسار مع مساء اليوم ذاته .