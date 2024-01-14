الأحد 14-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الآلاف في باكستان يتضامنون مع فلسطين

الكويت.. وقفة تضامنية مع غزة بعد 100 يوم من الحرب

المملكة على موعد مع اجواء باردة جدًا وامطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون منذ 24 ساعة للإفراج عن الأسرى

خطاب ناري لـ ابو عبيدة بعد 100 يوم من بدء الحرب

مرصد الزلازل يسجل زلزالا في البحر الميت

كلمة مصورة للناطق باسم القسام أبو عبيدة

تدهور مركبة في عمان

الدويري : هذا ما حققه الاحتلال بعد 100 يوم من حرب غزة

اعلان صادر عن البنك المركزي الأردني

عاجل

خطاب ناري لـ ابو عبيدة بعد 100 يوم من بدء الحرب

الأحد، 14-01-2024 10:33 م

المملكة على موعد مع اجواء باردة جدًا وامطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد

120249202245481389699


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجحت مواقع مختصة بالطقس الى احتمالية تشكل فترة نشطة "وباردة جداً" في المملكة خلال الثلث الاخير من هذا الشهر بمشيئة الله .

اضافة اعلان

 

واشارت ان الخرائط تظهر بشكل مبدئي نشاط الهطول المطري في الجزيرة العربية والذي يشمل اجزاء من السعودية واليمن , بالاضافة الى الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر والعراق وتركيا وما حولها ، في هذه الفترة .

 

ومن المتوقع ان تبدأ فترة نشطة للموجة المدارية الرطبة في المنطقة مع وصول الكتلة الرطبة اليها , وهذا يعني أن هنالك احتمالًا لزيادة هطول الأمطار، خاصةً في أواخر هذا الشهر , والفترة النشطة تتمثل بالتالي زيادة هطول الأمطار،وزيادة الحمل الحراري ، وانخفاض الضغط الجوي . 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120241213382531328589

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

120241315443604161222

الأرصاد: تساقط الأمطار غداً وارتفاع على درجات الحرارة الثلاثاء

رعد

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

120249202245481389699

الأرصاد تحذر من الحالة الجوية صباح الأحد

120241021738784509383

تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الاحد- تحذيرات

120241295331412188771

الأرصاد: تساقط الأمطار مساء اليوم على هذه المناطق

أخبار متعلقة
0

الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس ومنخفض جوي بهذا الموعد

12202323121812991573476

الارصاد : منخفض جوي قادم الى الاردن

12022248509295713066

منخفض جوي عميق يؤثر على الاردن بهذا الموعد

شتاه

الأرصاد: احتمال هطول زخات خفيفة من المطر اليوم

شتاه

الأرصاد: فرصة لتساقط الأمطار في هذا الموعد

٧

هل ستشهد المملكة ثلوج خلال الاسبوع الحالي؟ الأرصاد تجيب