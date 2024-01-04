منخفض جوي عميق يؤثر على الاردن بهذا الموعد



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجحت مواقع مختصة بالطقس ان تتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق يحمل كميات ممتازة من الامطار يوم الاربعاء المقبل الموافق 10-1-2024 ,بمشيئة الله تعالى .



ووفق تلك المواقع ان هنالك احتمالية كبيرة بأن تتجه كتلة هوائية باردة ستؤثر على بلاد المغرب العربي الى الشرق , مما سيسمح بتشكل منخفض جوي بارد حول جزيرة قبرص يوم الاربعاء المقبل الموافق 10-1-2024 , ليؤثر على الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان وشمال مصر والعراق والسعودية .



واضافت : "حتى اللحظة هذا المنخفض غير واضح المعالم وذلك لعدم مقدرتنا على معرفة كمية الهواء البارد الذي سيتسرب صوب المنطقة" .

اضافة اعلان