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الخميس، 04-01-2024 08:05 م

منخفض جوي عميق يؤثر على الاردن بهذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجحت مواقع مختصة بالطقس ان تتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق يحمل كميات ممتازة من الامطار يوم الاربعاء المقبل الموافق 10-1-2024 ,بمشيئة الله تعالى .

ووفق تلك المواقع ان هنالك احتمالية كبيرة بأن تتجه كتلة هوائية باردة ستؤثر على بلاد المغرب العربي الى الشرق , مما سيسمح بتشكل منخفض جوي بارد حول جزيرة قبرص يوم الاربعاء المقبل الموافق 10-1-2024 , ليؤثر على الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان وشمال مصر والعراق والسعودية .

واضافت : "حتى اللحظة هذا المنخفض غير واضح المعالم وذلك لعدم مقدرتنا على معرفة كمية الهواء البارد الذي سيتسرب صوب المنطقة" .

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