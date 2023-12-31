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الأحد، 31-12-2023 10:04 ص

هل ستشهد المملكة ثلوج خلال الاسبوع الحالي؟ الأرصاد تجيب

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الوكيل الاخباري - تساءل عدد من المواطنين عن فرصة تساقط الثلوج في الأردن خلال الربع الأول من مربعانية الشتاء في وسط الاجواء الباردة وتدني درجات الحرارة . 

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ومن جهتها نفت دائرة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة تساقطا للثلوج خلال الربع الأول من مربعانية الشتاء والتي بدأت في 22 كانون الأول مع هطول غزير للأمطار.


وأكدت الأرصاد أن الأجواء في المملكة خلال الأسبوع الحالي  ستكون باردة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وباردة نسبياً في باقي المناطق، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


حيث تعتبر هذه الأيام أبرد أيام السنة والتي تتميز عادةً بالبرد الشديد وتشكل الصقيع، خاصة إذا هبت على المنطقة رياح شرقية باردة جدا وجافة مرافقة للمرتفع الجوي السيبيري، فيما قد تشهد امطار غزيرة واحياناً تساقط للثلوج وحالات انجماد إذا تأثرت المنطقة بكتل هوائية باردة ورطبة من أصل قطبي مع رياح شمالية غربية الى غربية مصاحبة لمنخفض جوي سطحي، والتي كان آخرها في مربعانية موسم 2021/2022 حيث شهدت تساقطاً للثلوج خلال أيام المربعانية فوق أغلب المرتفعات الجبلية من المملكة.


 




 

 


 

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