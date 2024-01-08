الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس ومنخفض جوي بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة تدريجيا مع ساعات المساء يوم الاربعاء القادم بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي، لذا يطرأ انخفاض ملموس على الحرارة وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا ويتوقع سقوط زخات من المطر في شمال المملكة تمتد مع ساعات الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى، قد يصحبها الرعد احيانا في شمال المملكة وتساقط حبات البرد .

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ووفق ادارة الارصاد الجوية يوم الخميس يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث يطرأ إنخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، الاجواء باردة وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية .

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