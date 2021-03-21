المملكة على موعد مع كتلة هوائية باردة

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة الأربعاء، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، تؤدي إلى انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة، لتعود حول معدلاتها الاعتيادية، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع وجود فرصة لهطول أمطار خفيفة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، تثير الغبار في المناطق الصحراوية مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية .

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