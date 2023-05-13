انخفاض درجات الحرارة اليوم وارتفاعها الأحد

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم السبت، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.

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وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 11، وفي مرتفعات الشراة 19 - 10، وفي مناطق البادية 26 - 12، وفي مناطق السهول 24 - 13، وفي الأغوار الشمالية 30 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 19، وفي البحر الميت 31 - 17، وفي خليج العقبة 32 - 18 درجة مئوية.



ووفقا لتقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء ليلا باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



غدا الأحد، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهارا وتسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتكون الأجواء ليلا مائلة للبرودة في المناطق الجبلية ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.