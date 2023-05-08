انخفاض درجات الحرارة في المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق دائرة الارصاد.

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ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات ليوم الاثنين :

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الضباب.



- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

أما يوم الثلاثاء نهاراً: ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ليلاً: الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة

التحذيرات ليوم الثلاثاء :



- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الضباب.

