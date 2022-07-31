الأحد 31-07-2022
الوكيل الاخباري
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انخفاض طفيف على درجات الحرارة الأحد

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الأحد، 31-07-2022 06:13 ص

انخفاض طفيف على درجات الحرارة الأحد

عمان 5


الوكيل الإخباري - انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في ساعات المساء.

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ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
 الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة خاصة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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