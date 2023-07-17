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الإثنين، 17-07-2023 06:05 ص

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

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الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية.

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 ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وحذرت الأرصاد من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق ومن عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ومن عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.


 




 

 


 

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