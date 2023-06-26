الإثنين 26-06-2023
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الإثنين، 26-06-2023 06:01 ص

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

الأردن نهار


الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة قليلاً ، مع بقائها حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في شرق المملكة وفق الأرصاد الجوية .اضافة اعلان



 ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة


التحذيرات ليوم الاثنين: 
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق المملكة.

 




 

 


 

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