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الأحد، 02-07-2023 06:02 ص

أجواء صيفية في المرتفعات الجبلية والسهول

حرارة5


الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون حارة في المناطق المنخفضة كالاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا وفق الأرصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء صافية ولطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة 
التحذيرات ليوم الاحد :


-احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الشمالية.
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


 




 

 


 

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