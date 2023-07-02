أجواء صيفية في المرتفعات الجبلية والسهول

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون حارة في المناطق المنخفضة كالاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا وفق الأرصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء صافية ولطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة

التحذيرات ليوم الاحد :



-احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الشمالية.

- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

