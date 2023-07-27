بشرى سارة للأردنيين .. بدء رحيل الموجة الحارة بهذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، بحسب إدارة الأرصاد الجوية .



ويتراجع قليلاً تأثير الموجة الحارة على المملكة السبت، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ويطرأ الأحد، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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