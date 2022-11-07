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الإثنين، 07-11-2022 05:00 م

تحذيرات هامة من الارصاد الجوية بشأن طقس الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تُحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الثلاثاء من خطر احتمال تشكل السيول في ساعات الصباح الباكر في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة. 

 كما تُحذر من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية ، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية ،وخطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض  فوق المرتفعات الجبلية .

وتتأثر المملكة مع الساعات الاولى من يوم الثلاثاء بمنخفض جوي يتمركز جنوب جزيرة قبرص . 

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