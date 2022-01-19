الأربعاء 19-01-2022
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 19-01-2022 06:05 ص

تساقط الثلوج اليوم على المناطق التي تزيد عن 1000 م

ثلوج٢


الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز فوق سوريا مصحوب بكتلة هوائية من أصل قطبي؛ الأجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة، تمتد إلى المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية، ويحتمل ان تكون الهطولات و لفترات محدودة غزيرة أحياناً مع تساقط حبات من البرد مما قد يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، كما تهطل زخات من الثلج على فترات فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 م عن سطح البحر، متوقع ان تتراكم بشكل محدود ومتفاوت حسب ارتفاع المنطقة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز حاجز 60 كم/ساعة.

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خليج العقبة:
 الاجواء باردة وغائمة جزيئاً إلى غائمة، ويحتمل سقوط زخات خفيفة من المطر في ساعات المساء والليل، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار وتساقط زخات من الثلج.
- احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر شدة الرياح والهبات المرافقة لها.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية بسبب الغبار.


 




 

 


 

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