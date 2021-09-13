الإثنين 13-09-2021
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تشكل الضباب وأجواء معتدلة الاثنين

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الإثنين، 13-09-2021 07:10 ص

تشكل الضباب وأجواء معتدلة الاثنين

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الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة الاثنين حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الصباح الباكر .

 

ليـــــــلاً:

في ساعات المساء تميل الأجواء للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون لطيفة في البادية والسهول، بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

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