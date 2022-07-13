تطورات الكتلة الهوائية الحارة المرهقة التي ستؤثر على الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بتصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري أن كتلة هوائية حارة متوقع ان توثر على منطقة شرق المتوسط بما فيها المملكة إعتبارا من بداية الاسبوع القادم وتشتد مع منتصف ونهاية الأسبوع .



وتوقع عقل ان تكون الكتلة الهوائية الحارة طويلة ومرهقة وذات درجات حرارة تتجاوز 37 درجة وسط وشمال المملكة وتلامس حاجز ال43 درجة شرق وجنوب المملكة وتصل الى 45 في الاغوار والعقبة .

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