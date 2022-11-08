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تطورات المنخفض الجوي في المملكة اليوم الثلاثاء

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الثلاثاء، 08-11-2022 06:20 ص

تطورات المنخفض الجوي في المملكة اليوم الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة مع الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء بمنخفض جوي يتمركز جنوب جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتسود اجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً الى غائمة مع تساقط للأمطار في شمال ووسط المملكة.

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ويتوقع أن تكون في ساعات الصباح الباكر غزيرة احياناً قد يصحبها الرعد وتساقط لحبات البرد، كما يتوقع أن تمتد الأمطار مع ساعات الظهيرة لتشمل أجزاء من جنوب وشرق المملكة، وستكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة تؤدي الى اثارة الغبار في المناطق الصحراوية.


التحذيرات:
-خطر احتمال تشكل السيول في ساعات الصباح الباكر في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة. 
-خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية .
-خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
-خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية .


 




 

 


 

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