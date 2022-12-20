الثلاثاء 20-12-2022
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الثلاثاء، 20-12-2022 05:03 م

تطورات المنخفض القبرصي والأمطار القادمة الى الاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاربعاء بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز جنوب قبرص، لذا يطراً انخفاض على درجات الحرارة وتتكاثر الغيوم تدريجياً لتتحول الاجواء مابين غائمة جزئيا الى غائمة، وتسقط تدريجيا مع ساعات العصر الامطار في شمال ووسط المملكة، تمتد لفترة قصيرة لتشمل اجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، هذا ويحتمل في فترات المساء وساعات الليل الاولى ان تكون الامطار غزيرة في محافظات الشمال والوسط من المملكة قد يصحبها الرعد مع فرصة لتساقط حبات البرد احيانا .

 وقال مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب انه يوم الخميس تكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئيا الى غائمة، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

اما يوم الجمعة تكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئيا في اغلب المناطق، مع احتمال سقوط زخات من المطر في شرق المملكة واجزاء محدودة من المناطق الشمالية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة. 

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