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السبت، 25-02-2023 04:14 م

تعرف على أعلى درجة حرارة بالأيام المقبلة في الأردن

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكدت دائرة الأرصاد الجوية أنه لا يوجد أي حالات جوية في المملكة حتى أول أسبوع من شهر آذار القادم.اضافة اعلان


وقالت الأرصاد الجوية لـ "الوكيل الاخباري" أن أقصى درجة حرارة ستصلها المملكة خلال الأسبوع الحالي 30 درجة مئوية في العقبة والأغوار والبحر الميت.

واشار إلى أن درجات الحرارة سترتفع تدريجيا لتصبح أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة.

ونوهت إلى أن العاصمة عمان ستسجل 26 درجة مئوية.

وبينت ان المملكة ستشهد حالات جوية قوية وعدم استقرار جوي قبل انتهاء خماسينية الشتاء.

 




 

 


 

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