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الإثنين، 03-07-2023 11:55 م

تعرّف على الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة

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الوكيل الاخباري - قالت دائرة الارصاد الجوية، ان المملكة تشهد نهار يوم غدٍ الثــلاثـاء ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات

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وليلاً وتكون الأجواء صافية ومعتدلة الحرارة بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


أما يوم الاربعاء نهارا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وليلاً الأجواء صافية ومعتدلة الحرارة بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويوم الخميس تبقى الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، و حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


 




 

 


 

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