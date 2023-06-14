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الأربعاء، 14-06-2023 06:03 ص

انخفاض قليل على درجات الحرارة في المملكة اليوم

ابراج السادس


الوكيل الاخباري - توقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجة الحرارة العظمى أقل من المعدلات الاعتيادية بقليل ، مع بقاء الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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 ليلاً:  الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة  والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات ليوم الاربعاء: 
 - احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
أما يوم الخميس نهاراً تنخفض درجات الحرارة قليلا ، لتسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


 ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 التحذيرات ليوم الخميس :
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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