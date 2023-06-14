انخفاض قليل على درجات الحرارة في المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - توقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجة الحرارة العظمى أقل من المعدلات الاعتيادية بقليل ، مع بقاء الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات ليوم الاربعاء:

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

أما يوم الخميس نهاراً تنخفض درجات الحرارة قليلا ، لتسود أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات ليوم الخميس :

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

