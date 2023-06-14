تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - انخفاض قليل على درجات الحرارة ، الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.
🔺 التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة