الأربعاء 14-06-2023
الوكيل الاخباري

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فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق باربد غداً

صرف دعم مشغلي وسائط النقل العام السبت

ممثل شركات الحج والعمرة يطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للتدقيق على تصاريح الحج

الأربعاء، 14-06-2023 06:57 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - انخفاض قليل على درجات الحرارة ، الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.

🔺 التحذيرات: 

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية .

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