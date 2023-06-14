تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - انخفاض قليل على درجات الحرارة ، الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.



🔺 التحذيرات:



- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية .

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