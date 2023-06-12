الإثنين 12-06-2023
الوكيل الاخباري

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الارصاد : أمطار رعدية الثلاثاء

الإثنين، 12-06-2023 06:00 م

الارصاد : أمطار رعدية الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة مع ساعات الظهيرة غداً الثلاثاء تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم، ويتوقع سقوط زخات خفيفة متفرقة من المطر لفترات محدودة في اماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات العصر. اضافة اعلان


مساءَ وليلا:

تتحول الاجواء تدريجيا الى مغبرة في العديد من مناطق المملكة حيث تنخفض مدى الرؤية الافقية بشكل واضح وقد تنعدم احيانا في بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.

🔺 التحذيرات: 
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها احياناً على الطرق الصحراوية.
- أخذ التدابير الوقائية المناسبة خاصة مرضى التحسس و الجهاز التنفسي

 




 

 


 

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