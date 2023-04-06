الخميس 06-04-2023
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تعرف على حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع

الخميس، 06-04-2023 09:44 م

تعرف على حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع

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الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي( 4-5 ) درجات مئوية، الأجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة، و حارة نسبيا في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

⛔ التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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