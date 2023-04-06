تعرف على حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي( 4-5 ) درجات مئوية، الأجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة، و حارة نسبيا في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



⛔ التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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