الجمعة 04-06-2021
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تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

الجمعة، 04-06-2021 09:48 ص

تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الاثنين

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ويتوقع أن يطرأ الأحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتبقى الأجواء الإثنين، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في البادية، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 - 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 11، وفي مرتفعات الشراه 26 - 9، وفي مناطق البادية 32 - 15، وفي مناطق السهول 28 - 14، وفي الاغوار الشمالية 34 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 19، وفي البحر الميت 35 - 20، وفي خليج العقبة 35 - 22 درجة مئوي.

 

بترا

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