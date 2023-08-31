تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الخميس

الوكيل الاخباري -

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يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية ، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية .وقالت في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .وحذرت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.