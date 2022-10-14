تفاصيل الحالة الجوية في المملكة غداً

الوكيل الاخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية

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أن الأجواء ستبقى خريفية لطيفة في أغلب المناطق السبت، ومعتدلةً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .ليـــــــــلاً: الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .التحذيرات:- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.