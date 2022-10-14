السبت 15-10-2022
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الجمعة، 14-10-2022 05:50 م

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة غداً

غيوم


الوكيل الاخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن الأجواء ستبقى خريفية لطيفة في أغلب المناطق السبت، ومعتدلةً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة . اضافة اعلان


ليـــــــــلاً:  الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة . 

التحذيرات:
- خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 




 

 


 

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