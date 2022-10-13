الخميس 13-10-2022
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الخميس، 13-10-2022 06:19 ص

بدء تأثير الكتلة الهوائية الرطبة على المملكة اليوم

الوكيل نهار


الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة حيث تكون الأجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلةً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليـــــــــلاً:  الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً، ولطيفة  ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.    


 




 

 


 

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