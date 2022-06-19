تفاصيل الحالة الجوية ليومي الأحد والاثنين وتحذيرات

الوكيل الإخباري- حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



خليج العقبة:



الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:



- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.



- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



ويوم الاثنين بمشيئة الله تستمر الاجواء المعتدلة في أغلب المناطق وتكون حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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