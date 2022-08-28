الثلاثاء 30-08-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 28-08-2022 05:45 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء جافة، و حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

🔺 التحذيرات :
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
- عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.
- عدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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