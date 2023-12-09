تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد- تحذيرات

الوكيل الاخباري - يطرأ يوم الاحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة،ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ليـــلاً: أجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة.



🔺 التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

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