الثلاثاء 03-01-2023
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الثلاثاء، 03-01-2023 05:20 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء واماكن تساقط الثلوج

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد المملكة يوم الاربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً مع هطول زخات من المطر في اماكن متفرقة من المملكة، ويتوقع ان تكون الهطولات غزيرة في شرق المملكة ومصحوبة بالرعد وتساقط كثيف للبرد .

وقالت ادارة الارصاد الجوية ان التحليلات تشير الى توقع هطول زخات من الثلج تكون ممزوجة احيانا بالمطر في اجزاء من البادية الشمالية الشرقية المحاذية للحدود العراقية ، والرياح شمالية شرقية الى شماليه غربيه نشطة السرعة.

وتضعف فرصة هطول المطر ليلاً وتتناقص الغيوم تدريجيا وتسود اجواء باردة جدا مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية ، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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