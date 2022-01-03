تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - الأجواء باردة وغائمة جزئياً، وهناك احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات المساء والليل في اجزاء متفرقة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
⚠ التحذيرات:
🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للمطر.
🔺 خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.
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