تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - الأجواء باردة وغائمة جزئياً، وهناك احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات المساء والليل في اجزاء متفرقة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



⚠ التحذيرات:

🔺 خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للمطر.

🔺 خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

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