الإثنين 03-01-2022
الوكيل الاخباري

عاصفة ثلجية تمنع تحليق مروحية بايدن

التنمية الاجتماعية: معونة فصل الشتاء قيد التحويل لجميع الأسر المنتفعة

منتدى مغناة إربد الجميلة ينظم اللقاء الثقافي الرابع

مطالب بتمديد العمل بأمر الدفاع 31 حتى حزيران المقبل

الوزير المعايطة: بند 10 نواب لطرح الثقة معمول به منذ 1952

دعوة أممية للأطراف السودانية إلى حوار هادف

اميركا تسمح بالجرعة المعززة للأطفال من 12 إلى 15 عاما

اجتماع مرتقب بين الحكومة و "المانحين" لبحث تمويل مشروع "الناقل الوطني"

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

بلد عربي يعلّق المناسبات بالأماكن المغلقة

الإثنين، 03-01-2022 07:08 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - الأجواء باردة وغائمة جزئياً، وهناك احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات المساء والليل في اجزاء متفرقة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

⚠ التحذيرات:
🔺  خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للمطر.
🔺  خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

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