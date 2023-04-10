الإثنين 10-04-2023
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الإثنين، 10-04-2023 11:09 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، لتصبح الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا الى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في اماكن متفرقة من المملكة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ليلاً: الأجواء باردة وغائمة جزئياً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. 
⛔ التحذيرات:
 - خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

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