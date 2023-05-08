الإثنين 08-05-2023
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الإثنين، 08-05-2023 04:27 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء معتدلة في اغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ،وهناك فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. 

ليلاً: الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

⛔️ التحذيرات :
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الضباب.

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