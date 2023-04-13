تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس وتسود أجواء مستقرة، وغالبا مشمسة، وتكون لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، و معتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ليلاً: الاجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
⛔ التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
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