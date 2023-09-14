تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
⛔️التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الشرقية بسبب الغبار.
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