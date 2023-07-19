تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس والارصاد تحذر

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
🔺 التحذيرات :
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق.
- عدم ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة.
- عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
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