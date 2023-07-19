تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس والارصاد تحذر

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



🔺 التحذيرات :

- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق.

- عدم ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة.

- عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

اضافة اعلان