تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



⚠ التحذيرات:

🔺 احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

🔺 احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.

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