الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 11-02-2022 06:47 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

⚠ التحذيرات:
🔺  احتمال  تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.
🔺 احتمال  تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.  

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